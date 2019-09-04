Фото: Нарендра Моди по-русски поблагодарил Владимира Путина в сети

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за визит на судостроительный комплекс «Звезда», в ходе которого российский лидер сопровождал политика. О своей признательности Моди сообщил в соцсетях на русском языке.

Осмотр комплекса прошел в среду, 4 сентября, в рамках Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке. К записи Моди добавил несколько фотографий, сделанных во время экскурсии.

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс „Звезда“, который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — сообщил индийский премьер-министр.

Twitter @narendramodi

Стоит отметить, что выражать главе РФ благодарность за встречу на его родном языке стало своего рода традицией среди мировых политиков. Ранее 5-tv.ru рассказывал о русскоязычной публикации Эммануэля Макрона, которую президент Франции посвятил прошедшей встрече с Путиным.