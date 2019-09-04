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  4. Какие темы Путин и Моди обсудили на Восточном экономическом форуме

Какие темы Путин и Моди обсудили на Восточном экономическом форуме

, 14:24 Эфирная новость 24

Владимир Путин уже провел встречу с премьер-министром Индии. Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН.

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Фото, видео : ТАСС/Рюмин Александр, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 75

Владивосток сегодня, 4 сентября, стал центром политической и финансовой жизни. Там стартовал Восточный экономический форум и у него два основных вектора.

Первый — национальная программа развития Дальнего Востока. Ее обсуждают на заседании президиума Госсовета под председательством Владимира Путина.

А второй вектор — международный. Российский лидер уже встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсудили глобальные мировые проблемы. Так, стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные реалии. Выразили обеспокоенность по поводу опасности гонки вооружения. Призвали к диалогу по иранской ядерной сделке.

Ну, и конечно, в сфере двусторонних отношений у России и Индии большие перспективы.

Алексей Лазуренко о том, как Путин и Моди нашли общий язык.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нарендра Моди по-русски поблагодарил Владимира Путина в сети.

Тема:
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