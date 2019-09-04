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  4. Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН — видео

Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН — видео

, 20:30 Видео 22

Глава российского МИДа отметил, что главной проблемой нынешнего состава Совбеза является откровенная недопредставленность развивающихся регионов мира — Азии, Африки, Латинской Америки.

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Фото, видео : ТАСС/Щербак Александр, iz.ru

Тема:
ВЭФ-2019 82

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. По его словам, необходимость в этом была признана давно.

«Самый главный орган — Совет Безопасности ООН — конечно, тоже нуждается в реформировании. Это было признано достаточно давно. Был начат переговорный процесс с участием всех государств-членов ООН, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН создана специальная структура», — сказал Сергей Лавров.

Министр отметил, что итоговый продукт этих переговоров должен отражать изменившуюся геополитическую реальность — появление новых центров экономического роста и финансовой мощи, способствующих политическому влиянию. Сергей Лавров уверен, что они должны обладать широкими возможностями по внесению своего вклада в выработку коллегиальных решений относительно ключевых проблем мира и безопасности.

«В этом контексте отмечу, что главной проблемой нынешнего состава СБ ООН является откровенная недопредставленность развивающихся регионов мира — Азии, Африки, Латинской Америки. Поэтому ключевым элементом нашей позиции является необходимость пополнить Совет Безопасности прежде всего за счет кандидатов от этих трех регионов развивающегося мира. От Азии давно есть кандидатура Индии, от Латинской Америки — Бразилия», — пояснил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ведомстве уверены — обе эти страны имеют право на улучшения своего представительства в ООН и, в том числе, в Совете Безопасности. Сергей Лавров считает, что параллельно с этим необходимо подобным образом решить вопрос о повышении представленности Африканского континента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров рассказал о готовности России вести диалог с любой страной.

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