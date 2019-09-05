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  4. «Это катастрофа!» — Греф призвал отказаться от экзаменов в школе

«Это катастрофа!» — Греф призвал отказаться от экзаменов в школе

, 10:09 46

Глава Сбербанка уверен, что экзаменация по предмету убивает желание ученика постигать знания.

Фото : Виталий Аньков / РИА Новости

Тема:
ВЭФ-2019 89

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарного заседания «Школа будущего: Куда движется мир?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), которое состоялось во Владивостоке в четверг, 5 сентября, заявил о необходимости отказаться от экзаменационной системы в целом.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф.

По его словам, экзаменация по предмету убивает желание ученика учиться, а также создает из будущего работника, ждущего оценку результатов своей деятельности. И если он ее не получает, то расслабляется и не готов что-то делать.

Греф подчеркнул, что школы имеющие специализацию по математике «пичкают детей» одним предметом, что является пережитком прошлого, а математики и программисты в будущем будут менее востребованы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВЭФ-2019 открывает новые возможности для инвесторов и мощный стимул для развития Дальнего Востока.

Тема:
ВЭФ-2019 89
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