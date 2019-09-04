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  4. ВЭФ-2019: Новые возможности для инвесторов и мощный стимул для развития Дальнего Востока

ВЭФ-2019: Новые возможности для инвесторов и мощный стимул для развития Дальнего Востока

, 19:38 Эфирная новость 27

К своей пятой годовщине Восточный экономический форум стал значимой площадкой для всего азиатско-тихоокеанского региона.

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Фото, видео : ТАСС/Климентьев Михаил, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 82

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. С каждым годом он привлекает все больше участников.

ВЭФ — это не только новые возможности для инвесторов, но и мощный стимул для развития целого региона. Гостями саммита станут лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, всего — более 50 делегаций, которые представят проекты на миллиарды долларов.

Первая встреча на высшем уровне уже состоялась, и она носила не только стратегический, но и дружественный характер.

Репортаж Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие темы Путин и Моди обсудили на Восточном экономическом форуме.

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