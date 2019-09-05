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  4. Киевский суд освободил свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха — видео

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха — видео

, 15:40 Видео 5 393

Арест офицера самопровозглашенной ДНР, похищенного СБУ в связи с делом о крушении малайзийского Boeing, отменен.

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Фото, видео : glavred.info, zn.ua, ТАСС /Иволгин Андрей

Тема:
Украинский кризис 152

Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, освободил из-под стражи свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing Владимира Цемаха. Арест офицера самопровозглашенной ДНР, похищенного СБУ, был отменен, сообщает РИА Новости.

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в заде суда немедленно», — провозгласил судья, удовлетворив апелляцию адвокатов офицера ДНР.

Согласно решению суда, мужчина обязан являться по первому требованию к следователю для проведения разного рода мероприятий.

Представители Службы безопасности Украины похитили офицера ДНР из собственной квартиры 4 июля. Кроме этого его подозревали в причастности к некой террористической организации, пишет RT. Прокуратура Нидерландов просила киевские власти не выдавать России «ценного свидетеля» по делу о крушении рейса MH-17.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Амстердам нашел новых подозреваемых по делу MH-17.

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