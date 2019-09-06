  1. Пятый канал
  4. Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Матвея Ковалева

Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Матвея Ковалева

, 12:33 Эфирная новость 39

У мальчика злокачественная опухоль мозга.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 278

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Матвей.

Несмотря на страшный диагноз, злокачественную опухоль головного мозга, ребенок находит в себе силы бороться. Сейчас мальчику особенно нужна помощь — необходимо облучение протонами — процедура эффективная, но дорогая. Она стоит 1 миллион 800 тысяч рублей.

Такая сумма непосильна простой семье из Новгородской области.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 6 миллионов 455 тысяч 968 рублей.

Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел 278
5 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Матвея Ковалева
30 авг
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Алисы Шоркиной
29 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Шоркиной
23 авг
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Максима Абидова
22 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Абидова
15 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Влада Ясалова
2 авг
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Дианы Арифулиной
1 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы Арифулиной
26 июл
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Леши Сувейздиса
25 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леши Сувейздиса

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

14:00
«Концерты мы не отменяем»: Состояние Розенбаума стабилизировалось
13:53
Поисковики случайно развели костер на мине времен ВОВ в Москве
13:38
Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой
13:35
Посвященный Петербургу клип «Любэ» набрал 5 миллионов просмотров за 2 дня
13:24
«Поздновато!» Любовь Успенская на фото перевоплотилась в Брижит Бардо
13:17
«Переживу и это!» Элла Памфилова прокомментировала нападение на себя

Сейчас читают

Два российских Су-34 столкнулись в воздухе
Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно
МВД: Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги