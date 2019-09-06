Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Матвея Ковалева

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Матвей.

Несмотря на страшный диагноз, злокачественную опухоль головного мозга, ребенок находит в себе силы бороться. Сейчас мальчику особенно нужна помощь — необходимо облучение протонами — процедура эффективная, но дорогая. Она стоит 1 миллион 800 тысяч рублей.

Такая сумма непосильна простой семье из Новгородской области.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 6 миллионов 455 тысяч 968 рублей.

Спасибо вам.