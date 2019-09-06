  1. Пятый канал
  4. Почему москвичи и гости города с нетерпением ждут фестиваль «Наши в городе»

Почему москвичи и гости города с нетерпением ждут фестиваль «Наши в городе»

, 18:50 Эфирная новость 89

Грандиозное мероприятие в честь Дня города пройдет на проспекте Сахарова 7 и 8 сентября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Москва в выходные станет столицей рока. В честь Дня города 7 и 8 сентября в самом центре столицы пройдет грандиозный рок-фестиваль «Наши в городе».

По всей длине улицы установили гигантские экраны, видно происходящее на сцене будет всем и слышно тоже, звук монтировали всю ночь, аппаратура должна выдержать один из крупнейших за всю историю рок-марафонов столицы — 22 лучшие рок-группы страны будут сменять друг друга на протяжении всех выходных.

Масштабный многочасовой марафон это — лучшие хиты и легенды отечественной сцены. Кто же выйдет на большую сцену знает Дарья Онегина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа «Ария», Гарик Сукачев, Илья Черт, группа «Альянс» и многие другие пригласили своих поклонников на фестиваль «Наши в городе»

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +11°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

20:11
Глава Мурманской области рассказал о реализации нацпроекта «Культура»
19:58
Почему Лолита Милявская развелась с Дмитрием Ивановым?
19:38
Как бы выглядела «Матрица» с Уиллом Смитом — видео
19:26
На волю по УДО: Почему суд решил отпустить футболистов-драчунов Кокорина и Мамаева
19:15
Министр экономики Бразилии унизил жену Макрона вслед за президентом
19:05
«Комфорт» или «эконом»? Какой вы пассажир по знаку зодиака

Сейчас читают

Гигантский астероид мчится по направлению к Земле — видео
«Твоя роковая ошибка» — в сети обсуждают новую песню Ольги Бузовой
Собчак и Богомолов планируют очень дорогую свадьбу: только застолье — на 12 миллионов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев