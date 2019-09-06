Почему москвичи и гости города с нетерпением ждут фестиваль «Наши в городе»

Москва в выходные станет столицей рока. В честь Дня города 7 и 8 сентября в самом центре столицы пройдет грандиозный рок-фестиваль «Наши в городе».

По всей длине улицы установили гигантские экраны, видно происходящее на сцене будет всем и слышно тоже, звук монтировали всю ночь, аппаратура должна выдержать один из крупнейших за всю историю рок-марафонов столицы — 22 лучшие рок-группы страны будут сменять друг друга на протяжении всех выходных.

Масштабный многочасовой марафон это — лучшие хиты и легенды отечественной сцены. Кто же выйдет на большую сцену знает Дарья Онегина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа «Ария», Гарик Сукачев, Илья Черт, группа «Альянс» и многие другие пригласили своих поклонников на фестиваль «Наши в городе»