Суд отклонил иск Андрея Разина к «Зениту» из-за слов Шнурова

В Санкт-Петербурге суд отказался удовлетворить иск Андрея Разина к ФК «Зенит». Причиной разбирательства между продюсером «Ласкового мая» и футбольным клубом стали высказывания Сергея Шнурова.

«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

В марте 2019 года в соцсетях опубликовали видео с трансляцией развлекательного шоу на канале, принадлежащем ФК «Зенит». На съемках передачи вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров нелестно высказывался о столице России. По мнению Андрея Разина, подобные выражения являются «дерзкими и издевательски циничными». В связи с этим, продюсер «Ласкового мая» решил обратиться в суд с иском к АО «Футбольный клуб «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Андрей Разин в своем заявлении требовал удаления передачи с Сергеем Шнуровым из соцсетей. Также продюсер настаивал на том, чтобы АО «Футбольный клуб «Зенит» публично озвучило свою позицию по поводу слов фронтмена «Ленинграда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Шатунов прокомментировал скандал с Андреем Разиным.