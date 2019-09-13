В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города

Очень важный и символичный день для всей Сирии. В Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города. Они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым делом в порядок приводят самый древний рынок на Ближнем Востоке — Эль-Хабия. Ему больше двух тысяч лет. Во время войны он сильно пострадал. Сейчас рабочие ремонтируют коммуникации, а затем будут отстраивать торговые лавки. Удивительно, но оплатили эти работы японцы, они в интернете объявили сбор средств на восстановление.

«Сейчас над восстановлением этого старейшего сирийского рынка работает 50 человек и три единицы техники. Срок у них всего месяц. Здорово, что японцы решили нам помочь. Раньше нам помогала только одна Россия», — рассказал инженер Абдул Кадыр-Амури.

Террористы уничтожили практически всю систему водоснабжения. А трубы находятся под древней базальтовой кладкой. Поэтому поднимать камни приходится очень осторожно — по одному. Им даже присваивают номера, чтобы потом выложить в точно таком же порядке, как и сотни лет назад.