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  4. В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города

В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города

, 8:49 Эфирная новость 35

Работы по восстановлению объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оплатили японцы.

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Фото, видео: ТАСС / Марина Лысцева, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4319

Очень важный и символичный день для всей Сирии. В Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города. Они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первым делом в порядок приводят самый древний рынок на Ближнем Востоке — Эль-Хабия. Ему больше двух тысяч лет. Во время войны он сильно пострадал. Сейчас рабочие ремонтируют коммуникации, а затем будут отстраивать торговые лавки. Удивительно, но оплатили эти работы японцы, они в интернете объявили сбор средств на восстановление.

«Сейчас над восстановлением этого старейшего сирийского рынка работает 50 человек и три единицы техники. Срок у них всего месяц. Здорово, что японцы решили нам помочь. Раньше нам помогала только одна Россия», — рассказал инженер Абдул Кадыр-Амури.

Террористы уничтожили практически всю систему водоснабжения. А трубы находятся под древней базальтовой кладкой. Поэтому поднимать камни приходится очень осторожно — по одному. Им даже присваивают номера, чтобы потом выложить в точно таком же порядке, как и сотни лет назад.

Тема:
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