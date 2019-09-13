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«Я готова»: Ксения Собчак опубликовала фото свадебного платья

, 11:00 Фото 803

Главное светское событие этой осени должно состояться в ближайшие минуты или часы.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 24

Светский мир столицы, а в целом и России затаил дыхание. В ближайшие минуты или часы, но уже точно известно, что сегодня, в пятницу 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов официально станут мужем и женой.

Информационные вбросы об этом событии жадно ловятся всеми уже несколько недель. Утром, Ксения выложила на своей странице романтическое фото с нежными браслетам «К+К = Любовь». А теперь пришло время для самого сокровенного — свадебного платья.

И вот, к счастью публики, светская львица возможно раскрыла секрет своего образа, выложив фотографию, где женщина в восхитительном белом платье стоит перед зеркалом в предвкушении торжественного и волнительного мероприятия.

«Мне кажется, я готова к главному Дню!» — подписала фото Ксения.

Instagram @xenia_sobchak

Фото вызвало разнообразную реакцию.

«Один раз выходят замуж только ленивые», — пошутила одна из подписчиц.

«Ксения похоже счастлива с этим мужчиной как никогда», — утверждает другая.

«А с Максом был день второстепенный?» — запереживала за бывшего мужа третья.

«Как быстро все у людей бывает)) не успевают развестись, уже вновь замуж бегут» — возмущается четвертая.

Однако, что ни писали бы фолловеры, Ксения уверенно идет своей дорогой, строя свое, не такое, как у всех, счастье.

Тема:
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