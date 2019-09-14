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Какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы

, 12:33 Фото 603

Согласно поверью, подвязка невесты приносит удачу и благополучие своему обладателю.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Буланов, Facebook @Андрей Колесников

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 48

Несмотря на то, что ведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов своей экстраординарной церемонией бракосочетания бросили вызов обществу и отказались от большинства свадебных традиций, гости мероприятия все-таки не забыли о некоторых обрядах, которые принято соблюдать в этот день. Так, согласно поверью, тот, кому на свадьбе досталась подвязка новобрачной, весь год будет счастливым.

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Как выяснилось, новоиспеченные супруги помнили об этой примете и даже сделали фотографию с обладателем подвязки. «Везунчик» — журналист и свидетель со стороны жениха Андрей Колесников — опубликовал снимок на своей странице в Facebook. На кадре он запечатлен в компании виновников торжества, которые показывают на него пальцем, тем самым намекая, что именно он заполучил «счастливую» подвязку.

Facebook @Андрей Колесников

«Съемка в сложных условиях. Но подвязка там, где надо. Это же видно», — шутливо подписал под постом Колесников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак вышла замуж в туфлях с ценником на подошве.

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