Фото: Ксения Собчак вышла замуж в туфлях с ценником на подошве

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала самым ожидаемым событием осени 2019 года. Однако на мероприятии не обошлось без конфуза — невеста появилась на собственном празднике в туфлях, от которых забыла отлепить ценник.

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О промашке телеведущей стало известно после того как в сети появились первые фотографии с торжества. Черный юмор, на который делали ставку Собчак и Богомолов, сыграл злую шутку и с самой Ксенией — решение приехать в ЗАГС на катафалке, лежа в кузове на манер покойников, привело к неловкой ситуации. На подошве одной из туфель лежащей на полу машины Ксении была отчетливо видна этикетка с ценником белоснежных лодочек.

ТАСС / Дмитрий Буланов

Однако рассмотреть, сколько же стоила свадебная обувь, ни поклонникам, ни хейтерам пары так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о траурном катафалке, на котором Собчак и Богомолов приехали на собственное бракосочетание.