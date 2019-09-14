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  4. Фото: Ксения Собчак вышла замуж в туфлях с ценником на подошве

Фото: Ксения Собчак вышла замуж в туфлях с ценником на подошве

, 8:23 Фото 2 919

Телеведущая оконфузилась на собственном торжестве, по невнимательности оставив наклейку с ценником на одной из свадебных туфель.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Буланов, Instagram @arman_dav

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 46

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала самым ожидаемым событием осени 2019 года. Однако на мероприятии не обошлось без конфуза — невеста появилась на собственном празднике в туфлях, от которых забыла отлепить ценник.

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О промашке телеведущей стало известно после того как в сети появились первые фотографии с торжества. Черный юмор, на который делали ставку Собчак и Богомолов, сыграл злую шутку и с самой Ксенией — решение приехать в ЗАГС на катафалке, лежа в кузове на манер покойников, привело к неловкой ситуации. На подошве одной из туфель лежащей на полу машины Ксении была отчетливо видна этикетка с ценником белоснежных лодочек.

ТАСС / Дмитрий Буланов

Однако рассмотреть, сколько же стоила свадебная обувь, ни поклонникам, ни хейтерам пары так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о траурном катафалке, на котором Собчак и Богомолов приехали на собственное бракосочетание.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 46
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