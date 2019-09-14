Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама вечером в субботу, 14 сентября, срочно прибыли в больницу. Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы.

Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. По некоторой информации у нее произошел отек мозга, а на фоне истощенности организма у нее началось воспаление легких. Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться.

В свою очередь продюсер Андрей Разин заявил, что был в больнице у Анастасии и медики не пускают к ней никого, кроме супруга. Что касается прогнозов, что они дают ей несколько дней.

Официального заявления от семьи знаменитости пока не поступало.