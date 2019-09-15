«Добрый знак»: Учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы

В сети с молниеносной скоростью распространяются сообщения о страшной болезни Анастасии Заворотнюк — раке головного мозга и его последствиях. Однако родственники артистки продолжают хранить молчание и не комментируют состояние актрисы.

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Недавно ее учитель — народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ много лет назад училась Анастасия Заворотнюк, в интервью KP.RU рассказал о том, что ему известно о состоянии знаменитости.

«Я весь день прозваниваю наших общих знакомых — никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает. Лишь анонимные новости в СМИ. И знаете, я думаю, это добрый знак. Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе», — сообщил Леонтьев.

По словам артиста, с Анастасией они поддерживали связь после выпуска, однако уже давно не созванивались. Последний раз Авангард Леонтьев видел актрису два года назад в программе на федеральном телеканале. Однако лично с актрисой Леонтьев тогда не общался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику.