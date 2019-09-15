«Каждый ошибается!»: Джигарханян о воссоединении с брошенной женой

Армен Джигарханян решил поделиться подробностями личной жизни и рассказал о воссоединении с экс-супругой Татьяной Власовой. Пара прожила вместе 48 лет. Однако в 2015 году было принято решение расторгнуть брак. Спустя некоторое время 83-летний артист женился на 40-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
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В 2017 году Джигарханян расстался с молодой пассией и теперь предпочитает не комментировать этот период своей жизни. Главное, что сейчас звезда театра и кино чувствует себя замечательно.
Воссоединение с Татьяной Власовой благотворно повлияло на состояние Армена Джигарханяна. 72-летняя экс-супруга артиста вернулась на родину после длительного проживания в Америке специально для того, чтобы ухаживать за пожилым возлюбленным.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армена Джигарханяна выписали из больницы после обострения диабета.