«Каждый ошибается!»: Джигарханян о воссоединении с брошенной женой

Армен Джигарханян решил поделиться подробностями личной жизни и рассказал о воссоединении с экс-супругой Татьяной Власовой. Пара прожила вместе 48 лет. Однако в 2015 году было принято решение расторгнуть брак. Спустя некоторое время 83-летний артист женился на 40-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

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В 2017 году Джигарханян расстался с молодой пассией и теперь предпочитает не комментировать этот период своей жизни. Главное, что сейчас звезда театра и кино чувствует себя замечательно.

«Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Вот я думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается — это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается — каждый », — поделился знаменитость.

Воссоединение с Татьяной Власовой благотворно повлияло на состояние Армена Джигарханяна. 72-летняя экс-супруга артиста вернулась на родину после длительного проживания в Америке специально для того, чтобы ухаживать за пожилым возлюбленным.

« Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!» — рассказал актер сайту Novostink.net.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армена Джигарханяна выписали из больницы после обострения диабета.