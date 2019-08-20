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  4. Армена Джигарханяна выписали из больницы

Армена Джигарханяна выписали из больницы

, 13:29 28

83-летний народный артист пребывает в хорошем самочувствии.

Фото : www.globallookpress.com / © Pravda Komsomolskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 67

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы в Москве, передает РЕН ТВ.

83-летнйи актер чувствует себя лучше и вскоре намерен посетить свой театр. Неделю назад именитый артист попал в реанимацию с обострением на фоне диабета, сообщил актер и продюсер Марк Рудиншейн.

Здоровье Джигарханяна подорвалось в 2017 году после разлада с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В начале августа 2019 года актер впервые за долгое время появился в Московском драматическом театре, худруком которого он является.

Ранее рассказывал о состоянии режиссера Марка Захарова, которого госпитализировали с воспалением легких.

Тема:
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