Оргкомитет зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине, представил официальный талисман соревнований. Это обаятельная панда по имени Бин Дуньдунь.

«Бин Дуньдунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром», — говорится в сообщении пресс-службы пекинских Игр.

Первый иероглиф в имени панды «Бин» — в переводе «лед» — символизирует чистоту и силу, которые являются особенностью Олимпийских игр. А само милое и активное животное олицетворяет крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Опубликован также видеоролик, рассказывающий историю появления панды Бин Дуньдунь.

Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm