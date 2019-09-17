Оргкомитет зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине, представил официальный талисман соревнований. Это обаятельная панда по имени Бин Дуньдунь.

«Бин Дуньдунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром», — говорится в сообщении пресс-службы пекинских Игр.

Первый иероглиф в имени панды «Бин» — в переводе «лед» — символизирует чистоту и силу, которые являются особенностью Олимпийских игр. А само милое и активное животное олицетворяет крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Опубликован также видеоролик, рассказывающий историю появления панды Бин Дуньдунь.

Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Для Паралимпийских игр выбран традиционный китайский красный традиционный Сюэ Жунжун. Первый иероглиф в его названии означает «снег» как, а второй можно перевести как «инклюзивность», что отражает концепцию гармоничного взаимодействия культур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 3 сентября состоялась официальная презентация эмблемы Чемпионата мира по футболу 2022 года, который будет проходить в Катаре.