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Бин Дуньдунь — официальный талисман Олимпиады-2022 в Пекине

, 19:06 Видео 37

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года представил официальные символы соревнований — панду и китайский фонарик.

Фото: Twitter @Beijing2022

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Олимпиада в Пекине 10

Оргкомитет зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине, представил официальный талисман соревнований. Это обаятельная панда по имени Бин Дуньдунь.

«Бин Дуньдунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром», — говорится в сообщении пресс-службы пекинских Игр.

Первый иероглиф в имени панды «Бин» — в переводе «лед» — символизирует чистоту и силу, которые являются особенностью Олимпийских игр. А само милое и активное животное олицетворяет крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Опубликован также видеоролик, рассказывающий историю появления панды Бин Дуньдунь.

Для Паралимпийских игр выбран традиционный китайский красный традиционный Сюэ Жунжун. Первый иероглиф в его названии означает «снег» как, а второй можно перевести как «инклюзивность», что отражает концепцию гармоничного взаимодействия культур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 3 сентября состоялась официальная презентация эмблемы Чемпионата мира по футболу 2022 года, который будет проходить в Катаре.

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Олимпиада в Пекине 10
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