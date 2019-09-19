  1. Пятый канал
  4. Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы

Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы

, 15:40 Видео 277

Ранее для того, чтобы помочь организму актрисы бороться с заболеванием, врачи приняли решение ввести звезду в медикаментозный сон, и спустя несколько дней Заворотнюк впала в глубокую кому.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 35

Врачам московской клиники удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы.

Медики смогли улучшить состояние российской актрисы, вследствие чего звезда пришла в себя и находится частично в сознании. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. При этом врачи от прогнозов воздерживаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на фоне онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» началось восполнение легких, и организм не мог самостоятельно справиться с болезнью. Врачи решили ввести артистку в медикаментозный сон (искусственную кому), что подразумевает подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Впоследствии стало известно, что Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, то есть ее состояние больше не было обусловлено лекарствами.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 35
15 сент
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
15 сент
Врач назвал симптомы рака головного мозга
15 сент
Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
15 сент
«Добрый знак»: Учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы
15 сент
«Как мухи на мед»: Лена Миро о возросшем интересе к Заворотнюк после ее болезни
14 сент
Настя, живи! — поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк
14 сент
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику
14 сент
«Это незаконно»: нейрохирург об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
14 сент
Онколог рассказал, может ли Заворотнюк помочь операция
14 сент
«Настя, держись!» Киркоров поддержал тяжелобольную Заворотнюк

Читайте также

+10° Днём +9°
Ночью +4°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

15:55
Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
15:40
Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы
15:27
Видео: Анна Цуканова-Котт вышла замуж в футболке и без макияжа
15:13
Кокорин присоединился к «Зениту»
14:59
«Не надо ждать!»: Вирусолог прокомментировал известия о новом смертоносном гриппе
14:50
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с физических лиц

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны
«Роза Сябитова!» Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев