Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы

Врачам московской клиники удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы.

Медики смогли улучшить состояние российской актрисы, вследствие чего звезда пришла в себя и находится частично в сознании. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. При этом врачи от прогнозов воздерживаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на фоне онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» началось восполнение легких, и организм не мог самостоятельно справиться с болезнью. Врачи решили ввести артистку в медикаментозный сон (искусственную кому), что подразумевает подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Впоследствии стало известно, что Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, то есть ее состояние больше не было обусловлено лекарствами.