Врачи центра «СОГАЗ» провели показательную операцию и восстановили носовое дыхание у пациента

В День хирурга 21 сентября под эгидой Института Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоялась международная конференция «Нарушения дыхания во сне: современные тенденции ЛОР-хирургического лечения».

Уникальность мероприятия заключалась в том, что в режиме телеконференции в нем приняли участие ведущие оториноларингологи из России и Германии.

Специалисты обменялись опытом лечения ночного апноэ, а также выполнили ряд показательных операций, за которыми наблюдали более ста врачей из Петербурга, Геленджика, Тобольска и других городов.

На открытии конференции заведующая отделением оториноларингологии Международного медицинского центра «СОГАЗ» в Северной столице Ольга Плоткина отметила, что если раньше бытовало мнение, что храп — это признак богатырского здоровья, то сегодня ведущие российские ЛОР-врачи и их зарубежные коллеги уверены в обратном.

По словам Плоткиной, чаще всего храп является одним из признаков серьезного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). Это означает, что во время сна мозг недополучает кислород и организм вынужден вести постоянную борьбу за выживание. Это ослабляет сердечно-сосудистую систему, приводя к инфарктам, инсультам, и даже внезапной смерти во сне.

В ходе конференции был приведен в пример случай 65-летнего Евгения, который полжизни не может нормально дышать. В молодости он работал на Севере, где перенес сначала тяжелый грипп, а затем — сильное переохлаждение. В последствии у мужчины возникли неожиданные проблемы с носовым дыханием: отсутствие обоняния, прерывистый ночной сон и постоянные головные боли. Он обратился в Многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ» в Геленджике, где у него выявили сначала полипы в полости носа, а после дальнейшего обследования — среднюю степень СОАС.

Как пояснил ведущий оперирующий врач-оториноларинголог Международного медицинского центра «СОГАЗ» Алексей Николаевич Аксенов, это означает, что за ночь у мужчины происходило около 100 остановок дыхания продолжительностью от 11 до 93 секунд.

«Такие нарушения приводят к серьезным сбоям в работе организма и провоцируют развитие целого ряда заболеваний. При этом большинство людей даже не подозревают, что их храп или постоянно заложенный нос — это незаметная проблема, которая может иметь грозные последствия, в том числе социальные. Дело в том, что апноэ характеризуется постоянной дневной сонливостью, что приводит к снижению эффективности труда, увеличению числа ДТП и несчастных случаев на производстве», — отметил Аксенов.

В рамках конференции он совместно с коллегами в клинике в Геленджике успешно провел сложную показательную операцию — полисинусотомию, которая позволила восстановить носовое дыхание у пациента.

Специалисты ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обратили внимание на необходимость междисциплинарного подхода к лечению СОАС, который предполагает участие врачей различных специальностей: терапевтов, кардиологов, эндокринологов, оториноларингологов.

Опыт работы с пациентами специалистов ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вызвал большой интерес участников конференции: ведь несмотря на актуальность проблемы, четких общепринятых алгоритмов ее решения пока фактически нет.

В свою очередь проблему прокомментировал известный немецкий врач — главный консультант отделения оториноларингологии, хирургии головы и шеи Университетской клиники Гейдельберга Фрэнк Воллнер.

« Выбор метода лечения зависит от степени тяжести заболевания. Это может быть терапия с использованием СИПАП-аппарата, который обеспечивает эффективную работу дыхательных путей, или оперативное вмешательство. Однако наши многолетние исследования показали: ни одна из существующих на сегодняшний день методик лечения апноэ сна не дает 100% результат », — рассказал он.

Участники конференции отметили, что храп не имеет пола и возраста — от него страдают около 30% взрослых мужчин и женщин, а также до 10% детей в разных странах мира.

Современными подходами к лечению детского апноэ сна с коллегами поделился заведующий ЛОР-отделением с хирургической группой заболеваний головы и шеи Национального центра здоровья детей, доктор медицинских наук Юрий Русецкий.

«Причины развития СОАС у детей чаще всего понятны — это аденоиды и увеличение миндалин, что лечится с помощью оперативного вмешательства. Но если родители не придают значения тому, что ребенок храпит, и не обращаются к врачу, последствия могут быть очень серьезными. Апноэ является одной из самых распространенных причин возникновения неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний у детей, приводит к отставанию в развитии и даже смерти», — подчеркнул Русецкий.

Он добавил, что для растущего организма гипоксия значительно опаснее, чем для взрослого: недостаток кислорода не дает правильно формироваться мозгу, скелету, нервной системе, другим органам и тканям. Поэтому родителям очень важно вовремя поднять тревогу, а врачу — правильно диагностировать заболевание.

Сегодняшняя конференция прошла в рамках образовательного проекта ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», реализуемого с 2018 года. Его основной задачей является создание уникальной образовательной площадки для врачей из Северной столицы и Краснодарского края, а также других регионов России.

Благодаря регулярному обмену опытом практикующие врачи из регионов могут знакомиться с ведущими мировыми практиками оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а пациенты — получать ее, в том числе по программе ОМС. В рамках проекта уже состоялся ряд конференций по гинекологии, онкологии, бариатрической хирургии, стоматологии и другим направлениям.

Мероприятие прошло при поддержке компании KARL STORZ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медики центра «СОГАЗ» провели пациенту сложную операцию на колене.