Ледяной дождь, снег и тайфун: в России наступила осень

На Приморский край надвигается мощный тайфун Тапа. Он идет из Японии. Там целые префектуры остались без света. Нарушено железнодорожное сообщение и отменены 400 авиарейсов. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, усиление ветра и волны высотой до четырех метров.

Тем временем в центральных регионах — Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской областях выпал первый снег. В некоторых районах осадки сопровождались сильным ветром до 22 метров в секунду.

Досрочно, как уверяют синоптики, зима пришла на сочинский курорт Роза Хутор и всю территорию Краснодарского края.

А в Ленинградской области местами наблюдали ледяной дождь. В самой Северной столице на этой неделе также будет по-зимнему холодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая погода будет в Санкт-Петербурге в ближайшую неделю.