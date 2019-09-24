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  4. Дочь Заворотнюк попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери

Дочь Заворотнюк попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери

, 23:21 Фото 362

Анна Заворотнюк опубликова в Instagram новый пост, в котором прокомментировала распространившиеся слухи о своей семье.

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Фото, видео: Instagram @anna_zavorotnyuk

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 36

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила на своей странице в Instagram новый пост, в котором призвала общественность не «спекулировать вымышленными сенсациями» на фоне случившегося с ее матерью и ответственно относиться к фактам.

«Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», — обратилась наследница звезды к журналистам.

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна также добавила, что благодарна поклонникам, которые проявляют соучастие и «искренне желают добра».

Ранее 5-tv.ru сообщал, на фоне онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» началось воспаление легких, и организм не мог самостоятельно справиться с болезнью. Врачи решили ввести артистку в медикаментозный сон (искусственную кому). Впоследствии Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, то есть ее состояние больше не было обусловлено лекарствами. Однако 19 сентября стало известно, что врачам удалось вывести знаменитость из этого состояния.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 36
19 сент
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