Дочь Заворотнюк попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила на своей странице в Instagram новый пост, в котором призвала общественность не «спекулировать вымышленными сенсациями» на фоне случившегося с ее матерью и ответственно относиться к фактам.
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Анна также добавила, что благодарна поклонникам, которые проявляют соучастие и «искренне желают добра».
Ранее 5-tv.ru сообщал, на фоне онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» началось воспаление легких, и организм не мог самостоятельно справиться с болезнью. Врачи решили ввести артистку в медикаментозный сон (искусственную кому). Впоследствии Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, то есть ее состояние больше не было обусловлено лекарствами. Однако 19 сентября стало известно, что врачам удалось вывести знаменитость из этого состояния.