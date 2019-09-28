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  4. Медработница попыталась продать журналистам фото и видео Анастасии Заворотнюк

Медработница попыталась продать журналистам фото и видео Анастасии Заворотнюк

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Бывшая сотрудница медцентра якобы сделала несколько роликов и снимков актрисы, находящейся в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: Instagram @a_zavorotnyuk, ТАСС / Антон Тушин

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 37

Бывшая сотрудница медицинского центра, где под вымышленным именем проходит лечение от онкологического заболевания звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, попыталась продать журналистам фото и видео, снятые в больничной палате, сообщают Дни.ру.

Невзирая на все нормы морали, нравственности и здравого смысла, женщина, пожелавшая остаться анонимной, обратилась в редакцию издания и потребовала за якобы снятые ею материалы вознаграждение.

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — сказала медработница.

Стоит отметить, что точную сумму, за которую женщина была готова передать представителям СМИ «эксклюзивные» фото и видео материалы, она не обозначила.

Журналисты издания «Царьград» попытались выяснить, что именно изображено на кадрах, сделанных в больнице и попросили хоть как-то подтвердить связь имеющегося фото и видео с Анастасией Заворотнюк. После этого бывшая сотрудница медцентра перестала выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Заворотнюк попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери.

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