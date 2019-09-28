Озвучен размер госдолга Украины

На Украине озвучили размер государственного долга. Как сообщает RT, Министерство финансов страны сообщило, что в августе 2019 года госдолг сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте (на 0,3% в гривнах) и составляет в настоящий момент 81,92 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года Киев должен выплатить по долговым обязательствам порядка 10 миллиардов долларов. Как писал 5-tv.ru, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявлял, что новому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому необходимо за два года решить проблему погашения задолженности, которая составляет более 30% годового бюджета.