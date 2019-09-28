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Озвучен размер госдолга Украины

, 13:23 119

По данным Минфина Незалежной, государственный долг в августе 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,6%.

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Украинский кризис 175

На Украине озвучили размер государственного долга. Как сообщает RT, Министерство финансов страны сообщило, что в августе 2019 года госдолг сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте (на 0,3% в гривнах) и составляет в настоящий момент 81,92 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года Киев должен выплатить по долговым обязательствам порядка 10 миллиардов долларов. Как писал 5-tv.ru, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявлял, что новому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому необходимо за два года решить проблему погашения задолженности, которая составляет более 30% годового бюджета.

Тема:
Украинский кризис 175
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