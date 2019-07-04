Минобороны предоставило полный список погибших в Баренцевом море подводников

Министерство обороны опубликовало этим вечером список погибших в Баренцевом море подводников… Информация частично засекречена — не указаны должности, подробности биографии, лишь имена, звания и награды. Известно, что офицеры были преимущественно из Мурманской области, Ленинградской области и Петербурга. Министр обороны Сергей Шойгу сегодня заявил, что всех 14 подводников представят к госнаградам, а их семьям обеспечат поддержку.

Леонид Китрарь работает в Североморске у него вся последняя информация к этому часу.

Семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, подполковник медицинской службы и капитан лейтенант. Все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Денис Долонский — командир экипажа, герой России, награжден орденом мужества. Николай Филин — испытатель глубоководной техники. Герой России и кавалер трех орденов мужества. Еще двое моряков так же кавалеры трех орденов мужества, помимо других наград. Это Андрей Воскресенский и Константин Сомов.

Денис Опарин потомственный подводник. Его отец — командир части, к которой приписан экипаж. Награжден орденом мужества и государственными медалями. Так же, как и еще четверо сослуживцев — Владимир Абанкин, Константин Иванов, Александр Авдонин и Сергей Данильченко.

Дмитрий Соловьев, родом из Брянска, дома остались сын и жена, которая ждет второго ребенка. Награжден и государственными и ведомственными медалями. Ценой своей жизни спас гражданского специалиста. Именно он вывел его из аварийного отсека и вернулся назад, к товарищам.

Александр Васильев — подполковник медицинской службы. Виктор Кузьмин — капитан третьего ранга. Оба награждены медалями, в том числе и за заслуги перед Отечеством. Еще двое подводников родом с другого конца страны, с Камчатки. Владимир Сухиничев имеет медаль за отвагу. Службу начинал на камчатских атомоходах. И самый младший, капитан-лейтенант Михаил Дубков, подводником мечтал стать с детства и мечту свою исполнил.

«Мы выросли вместе на Камчатке. В Вилючинске. Там базируются атомные подводные лодки, отец офицер, сам свою жизнь решил связать. Стать офицером», — вспоминает подруга погибшего капитан-лейтенанта Михаила Дубкова Татьяна Пучкова.

Только орденов мужества — 15. И все погибшие, как настоящие подводники, до последней секунды остались верны долгу, присяге и главному принципу российской армии, заложенному еще Суворовым — «сам погибай, а товарища выручай».

«В критической ситуации моряки действовали геройски. Эвакуировали представителя промышленности, задраили люк, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — заявил в ходе оперативного совещания в Североморске министр обороны Сергей Шойгу.

У каждого остались семьи, жены, дети. Кто-то из моряков должен был вскоре в очередной раз стать отцом, кто-то отправить сына в школу. Еще вчера президент Владимир Путин поручил оказать поддержку.

Министр обороны распорядился в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат. По сообщениям Минобороны, он выполнял батиметрические исследования — то есть изучал рельеф морского дна — одно из важнейших направлений научной работы. Именно подобные исследования помогли, например, установить точную границу континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. А это вопрос и политический, и экономический.

Глубоководный научно исследовательский аппарат, по официальным данным, работал в российских терводах в Баренцевом море. Сейчас он на базе в Североморске, на борту работает специальная комиссия и докладывает лично министру обороны.

Помощь семьям обещает оказать не только министерство обороны, но и администрация области. Память погибших моряков почтили сегодня в Мурманске, в храме Спаса на водах прошла лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате.

В Североморске комиссия уже доложила о первых выводах. Но начался доклад с минуты молчания. Погибшие подводники — это огромная потеря для страны. Как прекрасных людей, так и редчайших специалистов.

«Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами», — подчеркнул Шойгу.

Министерство обороны уже заявило — все погибшие члены экипажа глубоководного исследовательского аппарата будут представлены к государственным наградам.