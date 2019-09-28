«Не верьте интернету»: Наталья Бочкарева о видео задержания с наркотиками

Звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева записала видео в Instagram, в котором прокомментировала новость о собственном задержании с кокаином.

«Друзья, сегодня в интернете появилась новость, о том я была поймана с кокаином в трусах. Честно говоря, сначала она меня порадовала и удивила. Но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста. Поэтому я думаю, мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету», — заявила Наталья Бочкарева.

Тем временем по данным правоохранительных органов, в отношении актрисы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России после того, как при себе у актрисы был обнаружен кокаин.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 28 сентября на улице Стромынка сотрудники ДПС остановили Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания актрисы, где она сама признается в том, что имеет при себе наркотики.