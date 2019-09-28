«Не верьте интернету»: Наталья Бочкарева о видео задержания с наркотиками

Звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева записала видео в Instagram, в котором прокомментировала новость о собственном задержании с кокаином.
Тем временем по данным правоохранительных органов, в отношении актрисы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России после того, как при себе у актрисы был обнаружен кокаин.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 28 сентября на улице Стромынка сотрудники ДПС остановили Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.
Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания актрисы, где она сама признается в том, что имеет при себе наркотики.