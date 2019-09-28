Видео задержания звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с кокаином

На вопрос, где он находится, звезда кино и сериалов отвечает:
28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами ДПС она заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Во время досмотра у Бочкаревой действительно был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин. Тем временем в интервью 5-tv.ru свою причастность к задержанию актриса отрицает.
Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».
Между тем в интервью 5-tv.ru актриса Наталья Бочкарева отрицала задержание.