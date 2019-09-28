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Видео задержания звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с кокаином

, 17:34 Эксклюзивное видео 4 504

По данным правоохранительных органов, звезда сериала «Счастливы вместе» была задержана 28 сентября в Москве с наркотическим веществом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 7
В отношении звезды сериала «Счастливы вместе», актрисы Натальи Бочкаревой возбуждено уголовное дело. Артистка была задержана с кокаином. В распоряжении 5-tv.ru оказали кадры задержания 39-летней артистки. На записи видно, как она признается, что при себе имеет свернутую купюру и пакетик, где содержится запрещенное вещество.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства…наркотического. Кокаин»,  говорит Бочкарева.

На вопрос, где он находится, звезда кино и сериалов отвечает:

«Здесь, во мне».

28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами ДПС она заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Во время досмотра у Бочкаревой действительно был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин. Тем временем в интервью 5-tv.ru свою причастность к задержанию актриса отрицает.

«Вы с ума сошли? Благодаря этой скандальной новости я, конечно, стала популярной, но я могу сказать, что это ложь, вранье. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что ищем этих людей, и мы привлечем», сказала Бочкарева.

Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Между тем в интервью 5-tv.ru актриса Наталья Бочкарева отрицала задержание.

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