Актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах

Звезду сериала «Счастливы вместе», актрису Наталью Бочкареву задержали в российской столице кокаином в трусах. По данным 5-tv.ru, у нее обнаружили 0,69 грамма запрещенного вещества.

Артистку остановили сотрудники полиции, которым показалось поведение актрисы странным. В протоколе они указали, что имеются «явные признаки наркотического опьянения».

По предварительным данным, актриса Наталья Бочкарева не стала отпираться и признала, что при себе имеет «кокаин в трусах». Сверток она достала сама и вручила его стражам порядка. Вес подозрительного порошка составил 0,69 грамма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса. В квартире у актрисы были проведены обыски, однако ничего запрещенного стражам порядка найти не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как камера видеонаблюдения запечатлела инцидент в самолете с участием Аверина и его директора.