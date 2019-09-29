Фото: В тройном ДТП под Курском погиб младенец, еще двое детей пострадали

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в воскресение, 29 сентября в результате столкновения трех автомобилей скончался грудной ребенок, еще четыре пассажира, в том числе два ребенка, получили серьезные травмы.

Водитель грузового автомобиля Volvo допустил столкновение с легковой машиной ВАЗ-2115, двигавшейся навстречу фуре. Легковушку отбросило на ВАЗ-2107, ехавший в попутном направлении. В ГУ МВД по Курской области прокомментировали инцидент

«В результате аварии в первой легковой машине пострадал водитель, пассажирка и двое детей 2011 и 2016 годов рождения, еще один ребенок 2019 года рождения погиб », — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент на месте аварии работают правоохранительные органы. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновного в аварии. На участке магистрали, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

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