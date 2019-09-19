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  4. Пасынок Джигарханяна назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»

Пасынок Джигарханяна назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»

, 6:42 Фото 41

Степан Джигарханян прокомментировал воссоединение своей матери Татьяны Власовой и знаменитого актера.

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Фото, видео: Instagram @s_jigro

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 75

Приемный сын актера и режиссера Армена Джигарханяна Степан в аккаунте в Instagram прокомментировал воссоединение своей матери с отцом. В посте он отметил, что случайному человеку (видимо, намекая при этом на Виталину Цымбалюк-Романовскую — Прим.ред.) не дано разрушить то, что строилось на протяжении полувека, пишет Teleprogramma.

«То, что созидалось строилось, цементировалось полвека, не разрушить мимоходом, походя за пару лет. Тем более, человеком случайным», — написал Степан Джигарханян.

Instagram @s_jigro

Сын артиста сопроводил публикацию фото, на котором Армен Джигарханян и Татьяна Власова пьют чай за столом. При этом 83-летний актер выглядит бодрым и счастливым. Подписчики Степана Джигарханяна с воодушевлением восприняли публикацию и порадовались за Армена Борисовича.

«Так мы все ждали этого момента! Момента истины! Рада за воссоединение! Другого и быть не могло!»

«Татьяна Сергеевна, Армен Борисович, счастья вам и долгих лет!»

«Правильно, все должно быть возвращено на свои места», — пишут пользователи.

Армен Джигарханян развелся с Татьяной Власовой после 48 лет совместной жизни в 2015 году. Артист вскоре женился на молодой сотруднице своего театра Виталине Цымбалюк-Романовской. Через пару лет эти отношения дали трещину. Джигарханян заявлял, что девушка причинила ему массу страданий и даже обворовала его. 15 сентября 2019 года к актеру из США прилетела бывшая жена. Пара воссоединилась и жизнь Армена Джигарханяна стала налаживаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская не верит в искренность экс-супруги Джигарханяна.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 75
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