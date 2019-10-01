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Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века

, 8:49 15

Президент Венесуэлы считает, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была одной из самых насыщенных за 13 лет работы.

Фото: www.globallookpress.com / Marcos Salgado

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века. Об этом лидер Боливарианской республики заявил в Twitter после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной за 13 лет работы. На ней мы укрепили взаимное уважение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех двусторонних проектах. Россия является одной из великих держав XXI века!» — написал Мадуро.

Twitter @NicolasMaduro

Переговоры главы Венесуэлы с президентом России прошли на прошлой неделе в Москве, 25 сентября. Одной из главных тем, которую обсудили лидеры двух стран, была гуманитарная помощь жителям Боливарианской республики. Также Николас Мадуро передал «привет» соотечественникам с Красной площади и поговорил с ними о миропорядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов.

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