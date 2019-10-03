На аэродроме Хмеймим в Сирии появится новая взлетно-посадочная полоса

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии началось капитальное переобустройство инфраструктуры.

Ангары для военной техники оденут в специальную броню. Каждая пластина этой черепицы — 300 килограммов броневого сплава. Это основа многослойной панели. Ее задача — защитить вертолеты от атак ударных беспилотников, которые применяют боевики, если какой-то из них таки прорвется через заслон ПВО.

Защита выдержит прямое попадание мины среднего калибра, различных гранат и самодельных бомб. Именно такие боеприпасы подвешивают к малоразмерным дронам.

Но главное — на аэродроме появится новая взлетно-посадочная полоса. Строительство уже началось.

Кроме того, в аэропорту будет больше порядка. Он ведь все-таки двойного назначения. Принимает несколько гражданских рейсов сирийских авиалиний. Регион курортный и со временем их будет становиться больше. Это долгое и продуктивное соседство должно быть комфортным для всех.

Из Хмеймима репортаж Семена Еремина

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