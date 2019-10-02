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  4. Первый мост через Евфрат на востоке Сирии построят к 25 октября

Первый мост через Евфрат на востоке Сирии построят к 25 октября

, 9:25 Эфирная новость 21

Сирийских инженеров по строительству долгожданной переправы консультируют российские коллеги.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4339

Российские военные в Сирии смогли наладить сообщение между двумя берегами Евфрата. В районе Дэйерзора они возвели понтонную переправу через реку.

Мосты были уничтожены боевиками и это серьезно осложнило доставку необходимых грузов и медикаментов.

Выше по реке — водохранилище Аль-Асад, построенное советскими инженерами, еще выше — Турция. И сброс воды с того направления сейчас превышает норму без малого вдвое и паромщику приходится показывать чудеса маневра.

Уже в конце октября чуть ниже по течению появится еще и наплавной мост — идею по его возведению предложили наши инженеры.

За строительством переправы следит Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим.

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