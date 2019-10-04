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Порядок и безопасность в мире: какие темы обсуждали на заседании клуба «Валдай»

, 4:08 Эфирная новость 9

Владимир Путин принял участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 413 Война в Сирии 4341

Россия останется гарантом сохранения мирового порядка и безопасности. Об этом на заседании международного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин. В Сочи 3 октября на высшем уровне обсуждали влияние Востока на глобальную политику.

От дискуссии политических теоретиков к диалогу действующих политиков. Клуб Валдай меняет формат и направление. Теперь здесь больше говорят о том, как меняется Восток и что он может дать остальному миру.

Путин отметил — благодаря России удалось вернуть мир в Сирию, и наша страна готова оказать помощь в урегулировании других конфликтов: между Израилем и Палестиной или в Персидском заливе.

О главных темах дискуссии расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полный текст «формулы Штайнмайера» обсудили участники Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Тема:
Арабо-израильский конфликт 413
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