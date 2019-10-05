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  4. Силы ДНР сбили очередной беспилотник украинских силовиков

Силы ДНР сбили очередной беспилотник украинских силовиков

, 22:10 34

За последние дни это уже третий летательный аппарат, ликвидированный донецкими военнослужащими.

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Тема:
Украинский кризис 188

Очередной беспилотный летательный аппарат сбит силами военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу, 5 октября, сообщает ФАН.

В Управлении Народной милиции ДНР отметили, что квадрокоптер, ликвидированный над западным пригородом Донецка, нес на себе минометную мину калибра 60 миллиметров. Благодаря слаженным действиям силовиков, был предотвращен очередной теракт, направленный против мирных жителей Старомихайловки.

Отмечается, что за последние несколько дней это уже третий беспилотник, сбитый военнослужащими самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Согласно Минским соглашениям полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещены вдоль всей линии соприкосновения сторон в полосе шириной не менее 30 километров. Исключение сделано только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине.

Тема:
Украинский кризис 188
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