Силы ДНР сбили очередной беспилотник украинских силовиков

Очередной беспилотный летательный аппарат сбит силами военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу, 5 октября, сообщает ФАН.

В Управлении Народной милиции ДНР отметили, что квадрокоптер, ликвидированный над западным пригородом Донецка, нес на себе минометную мину калибра 60 миллиметров. Благодаря слаженным действиям силовиков, был предотвращен очередной теракт, направленный против мирных жителей Старомихайловки.

Отмечается, что за последние несколько дней это уже третий беспилотник, сбитый военнослужащими самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Согласно Минским соглашениям полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещены вдоль всей линии соприкосновения сторон в полосе шириной не менее 30 километров. Исключение сделано только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине.