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«А трек-то как раз для бедер» — Ивакова показала зажигательный танец — видео

, 19:27 Видео 674

Любовь к странным танцам подруга Ефремова-младшего демонстрирует не впервые.

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Фото, видео: Instagram @maria_ivakova

Звезда «Орла и решки» и, по слухам, подруга Никиты Ефремова (сына актера Михаила Ефремова — Прим.ред.) Мария Ивакова повеселила поклонников зажигательным танцем. Телеведущая выложила в своем Instagram видео, на котором в коротких шортах и в майке выразительно крутит всеми частями тела под странную музыку.

«А трек-то как раз для бедер», — подписан ролик.

Мария, кстати, не впервые демонстрирует любовь к странным танцам. Летом она публиковала видео, на котором она и Никита Ефремов полуголые самозабвенно отплясывают на яхте. Кстати, джинсовые шорты на ней, похоже, были тогда те же.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что слухи о романе между Марией Иваковой и Ефремовым-младшим появились еще весной. Пара никак их не комментирует, но влюбленных постоянно видят вместе, причем выражать свои чувства на публике они не стесняются.

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