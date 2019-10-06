Стали известны расценки за участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Возмущение жителей Незалежной, оказывается, имеет свою цену. Начавшиеся с 1 октября акции протеста как националистов, так и менее радикальных граждан Украины против «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе вовсе не являются стихийными.
Глава офиса президента страны Андрей Богдан в Facebook привел в доказательство интернет-рассылку с расценками на участие в подобных митингах.
Согласно объявлению, за один час «протеста» человек получит 100 гривен (около 260 рублей), за принесенный с собой агитационный плакат — десять гривен, а за каждого приведенного с собой — также десять гривен. Деньги выдаются как наличными, так и на карту.
Кроме того, организаторы «митинга» призвали участников говорить только на украинском, если их будут снимать журналисты, и поддерживать экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
Кстати, «шоколадный король» вместе с супругой не упустил шанс покрасоваться на так называемом вече желтых повязок. Пришедшие скандировали его фамилию, слово «спасибо», а также бандеровский лозунг «Слава Украине, героям слава».
По данным киевских правоохранителей, всего на акции протеста в воскресенье, 6 октября, собрались порядка десяти тысяч человек.
Как считает заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, подобные «мероприятия» в Киеве против «формулы Штайнмайера» являются элементом внутриполитической борьбы в Незалежной, однако очередным «Майданом» их не назовешь.
Митингующие на Украине требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера».