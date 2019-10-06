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Стали известны расценки за участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

, 20:29 Видео 94

В ходе «вече желтых повязок», к организации которого может быть причастен Порошенко, работает даже схема «приведи друга и получи доплату».

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Фото, видео: Facebook / petroporoshenko

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Возмущение жителей Незалежной, оказывается, имеет свою цену. Начавшиеся с 1 октября акции протеста как националистов, так и менее радикальных граждан Украины против «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе вовсе не являются стихийными.

Глава офиса президента страны Андрей Богдан в Facebook привел в доказательство интернет-рассылку с расценками на участие в подобных митингах.

Согласно объявлению, за один час «протеста» человек получит 100 гривен (около 260 рублей), за принесенный с собой агитационный плакат — десять гривен, а за каждого приведенного с собой — также десять гривен. Деньги выдаются как наличными, так и на карту.

Кроме того, организаторы «митинга» призвали участников говорить только на украинском, если их будут снимать журналисты, и поддерживать экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Facebook @Андрей Богдан

Кстати, «шоколадный король» вместе с супругой не упустил шанс покрасоваться на так называемом вече желтых повязок. Пришедшие скандировали его фамилию, слово «спасибо», а также бандеровский лозунг «Слава Украине, героям слава».

По данным киевских правоохранителей, всего на акции протеста в воскресенье, 6 октября, собрались порядка десяти тысяч человек.

Как считает заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, подобные «мероприятия» в Киеве против «формулы Штайнмайера» являются элементом внутриполитической борьбы в Незалежной, однако очередным «Майданом» их не назовешь.

«Проведения подобных акций можно было ожидать — они обусловлены желанием экс-президента Петра Порошенко продолжать войну на юго-востоке Украины, а сам бывший глава государства хочет вернуть утраченную власть», — приводит слова аналитика «Экономика сегодня».

Митингующие на Украине требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера».

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