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  4. Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

, 20:42 546

По словам директора артистки, Анастасия и ее близкие не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, относительно самочувствия звезды.

Фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 39

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и ее близкие просят перестать спекулировать на информации о самочувствии актрисы и верить только официальным данным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Стаса Христова.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — цитирует агентство представителя актрисы.

По словам Христова, сейчас Анастасия Заворотнюк и ее семья не готовы каким-либо образом комментировать состояние знаменитости. Директор заслуженной артистки России попросил уважать решение актрисы и ее родственников.

Ранее с подобной просьбой к СМИ обращалась дочь самой любимой няни России. Как сообщал 5-tv.ru, Анна Заворотнюк в Instagram опубликовала пост, в котором попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери.

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