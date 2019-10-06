Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и ее близкие просят перестать спекулировать на информации о самочувствии актрисы и верить только официальным данным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Стаса Христова.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — цитирует агентство представителя актрисы.

По словам Христова, сейчас Анастасия Заворотнюк и ее семья не готовы каким-либо образом комментировать состояние знаменитости. Директор заслуженной артистки России попросил уважать решение актрисы и ее родственников.

Ранее с подобной просьбой к СМИ обращалась дочь самой любимой няни России. Как сообщал 5-tv.ru, Анна Заворотнюк в Instagram опубликовала пост, в котором попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери.