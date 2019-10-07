Съемочной группе «Известий» пришлось прятаться от обстрела в ДНР в подвале заброшенного дома

Съемочная группа программы «Известия» попала под обстрел на Донбассе. Корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев в воскресенье, 6 октября, снимали материал о последствиях ночного обстрела в поселке Коминтерново, который совершили украинские военные.

В поездке нашу группу сопровождал представитель народной милиции ДНР, он показывал, куда прилетели снаряды. И когда материал уже был снят, начался повторный обстрел. Нашим коллегам удалось укрыться в подвале заброшенного здания. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после попадания под обстрел съемочная группа программы «Известия» пообщалась с жителями ДНР.