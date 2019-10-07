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  4. Съемочной группе «Известий» пришлось прятаться от обстрела в ДНР в подвале заброшенного дома

Съемочной группе «Известий» пришлось прятаться от обстрела в ДНР в подвале заброшенного дома

, 7:42 Эфирная новость 19

Обстрел поселка, находящегося на линии разграничения, начался в воскресенье, 6 октября, в 15:30 по местному времени и продолжался в течение полутора часов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 192

Съемочная группа программы «Известия» попала под обстрел на Донбассе. Корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев в воскресенье, 6 октября, снимали материал о последствиях ночного обстрела в поселке Коминтерново, который совершили украинские военные.

В поездке нашу группу сопровождал представитель народной милиции ДНР, он показывал, куда прилетели снаряды. И когда материал уже был снят, начался повторный обстрел. Нашим коллегам удалось укрыться в подвале заброшенного здания. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после попадания под обстрел съемочная группа программы «Известия» пообщалась с жителями ДНР.

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