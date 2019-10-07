Подразделения российской военной полиции стали гарантом безопасности на освобожденных территориях Сирии. Ежедневное патрулирование пригородов Дамаска дало свои результаты — люди больше не бояться выходить на улицы, повсюду идет бойкая торговля, открываются кафе и магазины, взрослые и дети спокойно гуляют по вечерам.

«Присутствие патруля на наших улицах, конечно, добавляет порядка. Жители возвращаются, жизнь налаживается. И это совместная заслуга сирийской армии и российских союзников. Вечером люди могут спокойно выходить на улицу, пройтись по магазинам, можно посидеть в кальянной. А это для нас явный признак того, что жизнь налаживается», — говорит замглавы администрации района Ялда Ибрагим Альашер.

За тем, как наши военные обеспечивают закон и порядок в сирийских городах следит Семен Еремин.

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