  1. Пятый канал
  4. Подразделения военной полиции РФ — гарант безопасности в Сирии

Подразделения военной полиции РФ — гарант безопасности в Сирии

, 14:00 Эфирная новость 9

Ежедневное патрулирование пригородов Дамаска дало свои результаты — люди больше не бояться выходить на улицы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Константин Мачульский, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4342

Подразделения российской военной полиции стали гарантом безопасности на освобожденных территориях Сирии. Ежедневное патрулирование пригородов Дамаска дало свои результаты — люди больше не бояться выходить на улицы, повсюду идет бойкая торговля, открываются кафе и магазины, взрослые и дети спокойно гуляют по вечерам.

«Присутствие патруля на наших улицах, конечно, добавляет порядка. Жители возвращаются, жизнь налаживается. И это совместная заслуга сирийской армии и российских союзников. Вечером люди могут спокойно выходить на улицу, пройтись по магазинам, можно посидеть в кальянной. А это для нас явный признак того, что жизнь налаживается», — говорит замглавы администрации района Ялда Ибрагим Альашер.

За тем, как наши военные обеспечивают закон и порядок в сирийских городах следит Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим.

Тема:
Война в Сирии 4342
4 окт
Порядок и безопасность в мире: какие темы обсуждали на заседании клуба «Валдай»
3 окт
На аэродроме Хмеймим в Сирии появится новая взлетно-посадочная полоса
2 окт
Первый мост через Евфрат на востоке Сирии построят к 25 октября
2 окт
Российские С-500 «Прометей» испытали в Сирии
29 сент
Сирия требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны
27 сент
Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
27 сент
Конашенков назвал угрожающее число сбитых дронов у Хмеймима
27 сент
«США открыто встали на сторону террористов»: МИД России о новых санкциях
27 сент
«Превзошли себя в собственном безрассудстве» — МИД РФ о новых санкциях США
27 сент
Российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

14:16
На улицах Петербурга заметили Бэтмобиль
14:06
Полшага до Евро: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы
14:00
Подразделения военной полиции РФ — гарант безопасности в Сирии
13:47
Ученые выявили смертельную опасность быстрорастворимой лапши
13:34
Похудевшая Ирина Пегова «попотела» на беговой дорожке перед гастролями — видео
13:27
Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование клеток

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев