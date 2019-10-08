  1. Пятый канал
  4. Удар по союзникам союзников: Турция нанесла удар по курдам в Сирии

Удар по союзникам союзников: Турция нанесла удар по курдам в Сирии

, 16:11 Эфирная новость 82

Анализируя происходящие события в регионе становится понятно, что все окончательно смешалось в ближневосточном клубке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mouneb Taim, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4346

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на севере Сирии. Там же находились американские военные НАТО, которым срочно пришлось покинуть опасную зону. Президент США незамедлительно пригрозил Анкаре большими проблемами. Из Турции в свою очередь последовал комментарий о том, что мы сами знаем, как решить проблему безопасности.

Получается, что все смешалось в этом ближневосточном клубке. Турция, которая борется с террористами, начала операцию против курдов, которые борются с террористам. И это очень не понравилось американцам, которые борются с террористами. Курды — давние союзники США по борьбе с ИГИЛ*. А Турция — партнер США по НАТО. Получается, турки нанесли удар по союзникам своих союзников, заранее предупредив.

Валентин Трушнин следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в российском МИД прокомментировали угрозы Трампа в отношении Турции.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4346
8 окт
В Сирии началась масштабная операция по разминированию территорий
8 окт
Трамп грозится уничтожить экономику Турции
7 окт
Турция нанесла авиаудар по базе курдских отрядов
7 окт
Подразделения военной полиции РФ — гарант безопасности в Сирии
4 окт
Порядок и безопасность в мире: какие темы обсуждали на заседании клуба «Валдай»
3 окт
На аэродроме Хмеймим в Сирии появится новая взлетно-посадочная полоса
2 окт
Первый мост через Евфрат на востоке Сирии построят к 25 октября
2 окт
Российские С-500 «Прометей» испытали в Сирии
29 сент
Сирия требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны
27 сент
Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

17:45
«Плечевая улыбка»: Миллиардер Игорь Рыбаков о том, как добиться успеха
17:41
Волочкова показала подписчикам, как нужно париться
17:37
Разбившийся в Германии F-16 принадлежал вооруженным силам США
17:30
Очевидцы сообщают о хлопке в жилом доме на юге Петербурга
17:28
«Был охламоном»: Актер Громов признался в причинах развода после 15 лет брака
17:25
Истребитель F-16 разбился в Германии

Сейчас читают

19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев