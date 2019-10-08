Удар по союзникам союзников: Турция нанесла удар по курдам в Сирии

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на севере Сирии. Там же находились американские военные НАТО, которым срочно пришлось покинуть опасную зону. Президент США незамедлительно пригрозил Анкаре большими проблемами. Из Турции в свою очередь последовал комментарий о том, что мы сами знаем, как решить проблему безопасности.

Получается, что все смешалось в этом ближневосточном клубке. Турция, которая борется с террористами, начала операцию против курдов, которые борются с террористам. И это очень не понравилось американцам, которые борются с террористами. Курды — давние союзники США по борьбе с ИГИЛ*. А Турция — партнер США по НАТО. Получается, турки нанесли удар по союзникам своих союзников, заранее предупредив.

Валентин Трушнин следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в российском МИД прокомментировали угрозы Трампа в отношении Турции.

* — запрещена в РФ.