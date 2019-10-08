Трамп грозится уничтожить экономику Турции

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил полностью разрушить экономику Турции, если сочтет, что Анкара выходит за рамки допустимого.

«Я уже заявлял ранее и просто повторю: если Турция сделает что-либо, что я по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я уже делал это раньше!)» — написал американский президент в своем Twitter-аккаунте.

twitter @ realDonaldTrump

Он добавил, что Турция должна вместе с Европой следить за захваченными боевиками ИГ* и их семьями, и подчеркнул, что Америка сделала для уничтожения террористической организации «гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать».

«Настало время другим странам региона, обладающих огромными богатствами, защитить свою территорию», — заключил Трамп.

Заявление американского лидера прокомментировала в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала она.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в ближайшие дни начать операцию на северо-востоке Сирии с целью очистить от сил самообороны сирийских курдов приграничную территорию. 7 октября сирийские СМИ сообщили, что турецкие ВВС нанесли удар по базе курдов в провинции Хасеке.

* — организация запрещена в РФ.