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Видео: сборы невесты Сергея Семака попали в социальные сети

, 21:51 Видео 49

Один из гостей тщательно скрывавшейся свадьбы главного тренера «Зенита» показал подписчикам, как Анна Семак готовилась к торжеству.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden, @serdar_kambarov

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 6

Свадьба Анны и Сергея Семак, которую молодожены до последнего держали в секрете, стала самым обсуждаемым светским событием 8 октября. Публика с интересом изучает все — от места проведения торжества до списка гостей. Особое внимание традиционно уделяется внешнему виду невесты и процессу ее сборов — видео с подготовкой Анны к церемонии опубликовал в социальной сети визажист Сердар Камбаров.

В кадре Анна сидит в белом махровом халате без макияжа — над образом женщины трудятся парикмахеры. На заднем плане у небольшого стола с закусками стоит «группа поддержки» из друзей Семак, которые пришли поддержать ее в последние минуты перед торжеством.

В последнем видеоролике цикла невеста позирует с уложенными волосами и нанесенным макияжем. На Анне по-прежнему остается халат — переодеться в свадебное платье женщине еще только предстоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как складывалась история любви Анны и Сергея Семак.

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Свадьба Сергея и Анны Семак 6
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