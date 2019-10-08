Видео: сборы невесты Сергея Семака попали в социальные сети

Свадьба Анны и Сергея Семак, которую молодожены до последнего держали в секрете, стала самым обсуждаемым светским событием 8 октября. Публика с интересом изучает все — от места проведения торжества до списка гостей. Особое внимание традиционно уделяется внешнему виду невесты и процессу ее сборов — видео с подготовкой Анны к церемонии опубликовал в социальной сети визажист Сердар Камбаров.

В кадре Анна сидит в белом махровом халате без макияжа — над образом женщины трудятся парикмахеры. На заднем плане у небольшого стола с закусками стоит «группа поддержки» из друзей Семак, которые пришли поддержать ее в последние минуты перед торжеством.

В последнем видеоролике цикла невеста позирует с уложенными волосами и нанесенным макияжем. На Анне по-прежнему остается халат — переодеться в свадебное платье женщине еще только предстоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как складывалась история любви Анны и Сергея Семак.