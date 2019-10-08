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  4. Видео: гости свадьбы Сергея Семака похвастались изящными пригласительными

Видео: гости свадьбы Сергея Семака похвастались изящными пригласительными

, 22:43 Видео 68

Молодожены пригласили своих близких не только принять участие в свадебной церемонии, но и провести время на роскошной вилле.

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Фото, видео: Instagram @serdar_kambarov

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Свадьба Сергея и Анны Семак 8

Во вторник, 8 октября, повторно сыграли свадьбу Сергей и Анна Семак. Пышная церемония бракосочетания прошла в Италии, а гости стали прибывать еще накануне — для них главный тренер «Зенита» с возлюбленной запланировали насыщенную культурную программу.

Все гости получили приглашения, полностью совпадающие с общей стилистикой свадьбы — лаконичные, но более чем изысканные. В белоснежных конвертах каждый друг и родственник четы Семак получил письмо на английском языке, в котором молодожены приветствовали их на вилле и выражали надежду на то, что гости приятно проведут время.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о свадебном банкете Сергея и Анны Семак — жених и невеста угощали гостей блюдами высокой кухни.

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Свадьба Сергея и Анны Семак 8
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