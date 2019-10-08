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  4. Видео: главный тренер «Зенита» во второй раз женится на бывшей супруге

Видео: главный тренер «Зенита» во второй раз женится на бывшей супруге

, 18:19 Видео 1 217

Пышная церемония проходит 8 октября на берегу озера в Италии.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden, @irinafpeople, @serdar_kambarov

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак повторно женится на матери своих семерых детей Анне. Торжество проходит в Италии на озере Комо во вторник, 8 октября.

Некоторое время назад пара развелась, однако затем решила снова зарегистрировать свои отношения официально. Судя по фотографиям и видеозаписям, которые публикуют на своих страницах в Instagram гости, праздник оформлен в светлых тонах. У молодоженов даже есть своя «команда ангелов», наряженная в постельные тона — вероятно, девочки будут сопровождать молодоженов к алтарю.

Для повторной церемонии Анна Семак выбрала лаконичное белое платье с открытыми плечами. Образ дополнен белой фатой и тиарой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что роскошную свадьбу в Израиле устроила дочь Кирилла Сафонова.

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