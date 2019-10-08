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Рикотта, сабайон, тюрбон: чем кормили гостей своей свадьбы Сергей и Анна Семак

, 22:21 Видео 94

Главный тренер «Зенита» с супругой устроили для близких и родных изысканный торжественный ужин в честь свадьбы.

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Фото, видео: Instagram @irinafpeople, @serdar_kambarov

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 8

Гостей на свадьбе Сергея и Анны Семак кормили изысканными блюдами. Меню праздничного банкета опубликовал один из гостей праздника — визажист Сердар Камбаров — на своей странице в Instagram.

Судя по представлявшегося каждому персонального меню, гости могли выбрать основное блюдо из нескольких вариантов. При этом названия угощений занимают по несколько строчек и непривычны, а иногда и непонятны большинству обывателей. Так, например, семья Семак кормила своих гостей цветами цукини с рикоттой из овечьего молока с сабайоном из белых грибов, тюрбоном из молодых кальмаров и филе цесарки с черным трюфелем.

Рассадили друзей и родственников за одним длинным столом, застеленным белой скатертью. Декор был выполнен лаконично — небольшие букеты белых цветов и одиночные свечи в прозрачных невысоких подсвечниках. Сам банкетный зал дополнительно не украшали, однако выглядел он торжественно — с картинами и зеркалами в изысканных золотых рамах на стенах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гостьи свадьбы Сергея и Анны Семак устроили бой за букет невесты.

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