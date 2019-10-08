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  4. Видео: Сергей и Анна Семак устроили прогулку на яхте для гостей свадьбы

Видео: Сергей и Анна Семак устроили прогулку на яхте для гостей свадьбы

, 23:47 Видео 6

Влюбленные отправились в круиз по озеру в Италии вместе с друзьями, прибывшими на место проведения свадьбы накануне церемонии.

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Фото, видео: Instagram @irinafpeople, @hannahmeleva

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во вторник, 8 октября, снова женился на своей возлюбленной и матери его семерых детей Анне. Торжество прошло на берегу озера в Италии, мероприятия запланированы на несколько дней и начались еще накануне. Одним из развлечений для друзей и родных молодоженов стал небольшой круиз по озеру.

На записях, которыми с удовольствием делятся в Instagram гости праздника, яхта плывет вдоль живописных видов, а ее пассажиры общаются друг с другом и любуются картиной за бортом. В круиз также отправились и самые юные участники праздника — «команда ангелов», которая в день самой церемонии сопровождала Сергея и Анну Семак к алтарю. Девочки радостно бегали по палубе и планировали устроить игру в прятки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гости свадьбы Сергея Семака похвастались изящными пригласительными.

Тема:
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