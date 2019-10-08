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  4. Видео: девушки устроили битву за букет невесты на свадьбе Сергея и Анны Семак

Видео: девушки устроили битву за букет невесты на свадьбе Сергея и Анны Семак

, 21:22 Видео 1 047

Гостьи праздника решили до конца бороться за главный свадебный трофей.

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Фото, видео: Instagram @hannahmeleva, @annas_secret_garden, @yura.pitt

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 5

За букет невесты на свадьбе Сергея и Анны Семак развернулась нешуточная борьба. Видеозапись главной свадебной традиции появилась на странице в Instagram одного из гостей церемонии.

Короткий ролик появился в сторис профиля Юрия Питенина — российского дизайнера и владельца одного из брендов. В кадре сама Анна и незамужние гостьи торжества танцуют вместе, а затем невеста бросает букет. Автор видео специально замедлил его, чтобы дать зрителям возможность детально рассмотреть серьезную борьбу за главный символ грядущего замужества. Две участницы «охоты» побежали за букетом и буквально повалились на землю, буквально выдирая друг у друга цветы.

«Fight», — лаконично пошутил опубликовавший ролик Питенин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Сергея и Анны Семак.

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