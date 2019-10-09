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  4. «Нафтогаз» назвала «суррогатным вариантом» старый контракт на транзит газа из РФ

«Нафтогаз» назвала «суррогатным вариантом» старый контракт на транзит газа из РФ

, 16:40 Видео 34

Таким образом на Украине выступают против продления действующего договора с «Газпромом».

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Фото, видео: ТАСС / Максим Никитин, Валерий Шарифулин, Zuma, www.globallookpress.com / Gazprom

Тема:
Украинский кризис 196

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях, пишет RT.

По его словам, украинской стороне теперь требуется новый договор, составленный в соответствии с «европейским правом» и «только с новым оператором». Коболев добавил, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Руководитель «Нафтогаз» также заявил, что новый украинский оператор уже передал «Газпрому» проект межоператорского соглашения, регулирующего вопрос присоединения сетей. Сторонам также предстоит обсудить инфраструктуру доступных мощностей, их состояние и количество, а также возможные сроки и тарифы.

«Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты», — подчеркнул он.

2 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор.

С начала будущего года между «Газпромом» и «Нафтогазом» перестанет действовать соглашение о транзите газа через территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия не заинтересована оставлять украинцев без газа, в то время как руководство «Нафтогаза» и власти страны делают все, чтобы заморозить соотечественников и отказываются вести конструктивный диалог с Москвой.

Тема:
Украинский кризис 196
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