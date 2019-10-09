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Политолог: Вторжение в Сирию означает для Эрдогана возрождение «Великой Турции»

, 20:00 Эксклюзивное интервью 100

Эксперты предрекают новый этап войны в арабской республике.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / NECATI SAVAS, Twitter @Conflicts

Тема:
Война в Сирии 4350

Начавшаяся в среду, 9 октября, по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана спецоперация «Источник мира» по вторжению на северо-восток Сирии не сулит ничего хорошего ни арабской республике, ни региону в целом.

На первых кадрах спецоперации видно, что турецкие ВВС наносят удары по приграничной территории соседней страны, где проживают курды.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал 5-tv.ru, что сегодня, по сути, началась еще одна оккупация сирийской территории.

«По официальным данным самого Эрдогана, они оккупируют четыре тысячи квадратных километров плюс Идлиб. Господин Эрдоган работает над «Великой Турцией», — отметил он.

Багдасаров считает, что в Сирии начался новый этап войны, инкубационный период которой займет год-два.

«Это будет уже совсем другая война — партизанская, небольшими группами, где авиация будет неэффективна», — считает эксперт.

В свою очередь советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина считает, что Москва всегда призывала курдов, которые стремятся создать свое государство, сесть за стол переговоров.

«Но курды медлили, у них были большие амбиции, они считали, что они заслужили большего, что они могут много требовать, потому что это они прежде всего помогли покончить со многими террористическими группировками и ячейками на северо-востоке Сирии. Благодаря мужеству и героизму курдов удалось освободить город Ракка — „штаб-квартиру“ ИГИЛ*. Но американцы использовали курдов, а теперь торгуют ими как разменной монетой», — сказала она.

Россия с одной стороны понимает тревогу Турции, связанную с ситуацией на южных границах этого государства. С другой стороны, Москва всегда очень осторожно относилась к планам Эрдогана по вторжению на северо-восток Сирии и созданию там зоны безопасности, сказала эксперт.

Она добавила, что в последнее время Москва стала немного снижать градус критики в отношении Анкары, но это ни в коем случае не означает, что сама по себе операция не несет в себе огромные риски.

«Где остановится Турция? Какова будет судьба курдов, и как это в общем скажется на стабилизации обстановки в Сирии? Все это вселяет очень большую тревогу», — сказала она.

Супонина добавила, что в то же самое время во многих других регионах Сирии обстановка налаживается.

«Москва будет делать все возможное, чтобы напряжение с северо-востока Сирии не перекинулось на остальные части страны», — подытожил политолог.

При объявлении начала вторжения в соседнюю арабскую республику Реджеп Эрдоган объяснил, что его вооруженные силы совместно с Сирийской национальной армией будут действовать против организации «Рабочая партия Курдистана», которая в Турции признана террористической. Кроме того, спецоперация нацелена против «Сил народной самообороны», а также «Даиш»*.

Ранее 5-rv.ru публиковал видео, как курдские отряды подожгли нефтяные месторождения в Сирии после атаки ВВС Турции.

* — запрещена в РФ

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